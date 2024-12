Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Körperliche Auseinandersetzung - 17-Jähriger mit Stichverletzung ins Klinikum ++ Schwerer Verkehrsunfall zwischen Trebel und Gartow ++ Nach Ruhestörung randaliert - Ingewahrsamnahme

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/Am Schifferwall - Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Zeit vom 05.12 - 09.12.24 brachen Unbekannte in eine Wohnung im 1. Obergeschoss in der Straße Am Schifferwall ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten diese über einen Sichtschutzzaun auf den Balkon der tatbetroffenen Wohnung und hebelten anschließend die Balkontür auf. Bei dem Diebesgut handelt es sich um mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Unbekannten verschafften sich ebenfalls Zutritt in eine Nachbarwohnung im gleichen Stockwerk. Auch hier gelangten sie über die Balkontür in die Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Unbekannten hier kein Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Am Altenbrücker Ziegelhof - Körperliche Auseinandersetzung - 17-Jähriger mit Stichverletzung ins Klinikum

Am Morgen des 10.12.24 kam es gegen 07:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, in deren Verlauf eine der Person vermutlich durch ein Stichwerkzeug verletzt wurde. Der 17-Jährige wird umgehend einem Klinikum zugeführt und medizinisches erstversorgt. Die Verletzungen werden derzeit nicht als lebensgefährlich eingestuft. Im Zuge intensiver Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte im Verlauf des Vormittages der ebenfalls 17 Jahre alte Tatverdächtige im Umfeld angetroffen und kontrolliert werden. Die weiteren strafprozessualen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft dauern an.

Scharnebeck/Reihersee - Brennendes Wohnmobil

Am Montagabend, den 09.12.24 meldete gegen 18:20 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Brand auf der Wiese am Reihersee. Ein dort abgestelltes und unbewohntes Wohnmobil geriet aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Bardowick - Flasche Schnaps gestohlen

Am Abend des 09.12.24 kam es in der Daimler Straße zu einem Diebstahl einer Flasche Schnaps. Ein 52-Jähriger begab sich in ein Lebensmittelgeschäft und entnahm hier eine Flasche Schnaps aus der Auslage. Als er anschließend beabsichtigte, die Ladenfläche zu verlassen, ohne die Flasche zu bezahlen, wurde er durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Der 56-Jährige griff daraufhin nach einer weiteren im Laden ausgestellten Bierdose und begann diese zu leeren. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden.

Nahrendorf/Nüdlitzer Straße - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, den 09.12.24 verschafften sich Unbekannte zwischen 08:30 Uhr und 10:15 Uhr Zutritt in den Anbau eines Einfamilienhauses. Hier entwendeten sie u. a. eine Uhr. Ein Betreten des restlichen Wohnhauses hat nicht stattgefunden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unfall nach Türöffnung - Beteiligter fährt zunächst weiter

Am 09.12.2024 gegen 10:30 Uhr kam es in der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Dabei öffnete eine Frau die Fahrertür ihres am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Unmittelbar danach kollidierte der Außenspiegel eines zunächst unbekannten Fahrzeuges mit der Fahrertür des Mercedes. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort und kontaktierte die Polizei erst nachdem er eine Werkstatt aufsuchte. Beide Personen blieben unverletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, bei Verkehrsunfällen an der Örtlichkeit zu verbleiben, um einen Datenaustausch zu ermöglichen. Ansonsten könnte es aufgrund einer Verkehrsunfallflucht zu strafrechtlichen Konsequenzen kommen.

Lüchow - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Trebel und Gartow

Auf der Bundesstraße 493 zwischen Trebel und der Kreuzung zu Kreisstraße 38 kam es am 10.12.2024 gegen 09:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 72 Jahre alter Fahrer kam dabei mit einem Skoda Karoq in Fahrtrichtung Trebel nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er erlitt schwere Verletzungen. Die Bundesstraße 493 wurde für wenige Stunden vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Uelzen

Uelzen - Nach Ruhestörung randaliert - Ingewahrsamnahme

Ein 62-Jähriger schrie am 09.12.2024 gegen 22:00 Uhr lautstark in einem Mehrfamilienhaus in der Gudesstraße herum. Die Polizei konnte den alkoholisierten Mann antreffen und in seine Wohnung begleiten. Wenig später randalierte selbiger im Flur und beschädigte mit einem Hammer eine Wohnungstür. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Uelzen/ Bienenbüttel/ Bad Bevensen - Diebstahl von Geldbörsen

Im Verlaufe des 09.12.2024 wurden der Polizei drei Geldbörsen-Diebstähle gemeldet. Zunächst wurde einer Seniorin am Vormittag in einem Supermarkt in der Lüneburger Straße die gefüllte Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Wenig später kam es in Bad Bevensen, Medinger Straße, ebenfalls in einem Supermarkt zu einem weiteren Diebstahl einer Geldbörse samt Dokumenten und Bargeld aus der Jackentasche eines Mannes. Gegen 14:00 Uhr wurde in einem Einzelhandel in der Straße "Rübenbaum" in Bienenbüttel einer Frau aus ihrer Handtasche das Portemonnaie entwendet. Die Schadenssummen liegen bei wenigen hundert Euro. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps um sich vor solchen Diebstählen zu schützen: - Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. - Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. Erfahrungsgemäß nutzen Diebe den "Trubel" bei den Einkäufen sowie auch in den gut besuchten Innenstädten der Region für ihre Taten aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich im dichten Gedränge der Innenstadt befinden oder nur mal kurz für einen schnellen Einkauf im Supermarkt sind. Die Ganoven gehen sehr fingerfertig und zunehmend professionell vor. Selten bemerken Opfer die Tat unmittelbar. Fast immer agieren mehrere Täter arbeitsteilig. Die Tricks der Diebe sind meist so plump wie bekannt, doch jedes Jahr tappen in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Menschen in ihre Fallen.

Wrestedt OT Wieren - Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 62 Jahre alte Frau kam am 09.12.2024 gegen 13:30 Uhr mit einem Volvo V50 von der Fahrbahn der Kreisstraße 6, An der Bahn, rechtsseitig ab und touchierte dabei einen Zaun. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei eine Alkoholisierung von knapp 1,5 Promille fest. Der Führerschein der unverletzten Frau wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell