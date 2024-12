Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 06.-08.12.2024++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 06.12.-08.12.2024

Stadt und LK Lüneburg

Am Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäusern mit dem Schwerpunkt in Adendorf. So gelangten Unbekannte in Häuser in den Straßen Pflugweg, Von-Eichendorff-Straße und in der Kastanienallee. In Radbruch war ein Haus in der Einemhofer Straße betroffen. Zu einem Versuch kam es in Lüneburg bei einem Friseursalon in der Straße Am Berge. Hier wurde der Täter beim Hebeln an einem Fenster überrascht und er konnte flüchten. Es wurde überwiegend Schmuck und Bargeld entwendet, nachdem viele Räume durchsucht worden waren. Die Täter gelangten überwiegend durch aufgehebelte Terrassentüren oder rückwärtige Fenster in die Häuser.

In der Lilienthalstraße fuhr in der Nacht zu Samstag ein 48-jähriger Mann mit einem Pedelec und geriet hierbei ins Straucheln. Er kam gegen den Kantstein und stürzte, wobei er sich selber leicht verletzte. Eine Kontrolle ergab schließlich einen Atemalkoholwert von 1,64 Prom. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Polizeistreifenwagen kam es am Samstagabend gegen 20.00 Uhr in Lüneburg am Schnellenberger Weg. Der mit Sonderrechten mit Blaulicht und Martinshorn fahrende Streifenwagen kollidierte hier auf der "REWE-Kreuzung" mit einem querenden PKW, dessen beiden weibliche Insassen durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt.

Stadt und LK Uelzen

Bad Bevensen - Böller in Mülleimer geworfen Zwei Jugendliche warfen am Samstagnachmittag Böller in einen Mülleimer im Lönsweg. Der Mülleimer geriet dadurch in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Suderburg - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend kann im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass der 52-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,19 Promille. Der Mann musste die Fahrt vor Ort beenden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Bad Bevensen - Einbruch in Reifenlager

In der Nacht von Samstag auf Sonntag dringen Unbekannte gewaltsam in ein Reifenlager in der Ebstorfer Straße ein. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden, da das Stehlgut aktuell noch nicht abschließend bekannt ist.

Stadt und LK Lüchow Dannenberg

Wechselseitige Körperverletzung

Am Freitag, den 06.12.2024, gegen 19:00 Uhr, kam es in Dannenberg zu einer Körperverletzung zwischen einem 44-jährigen Mann und einem 38-jährigen Mann. Beide Männer attackierten sich gegenseitig mit Faustschlägen und mussten durch die eingesetzten Beamten und den Einsatz von Reizstoffsprühgerät getrennt werden. Beide Personen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, den 06.12.2024 kontrollierte die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 8 einen 50-jährigen männlichen Fahrzeugführer und dessen PKW. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt.

Wechselseitige Körperverletzung

Am Samstag, den 07.12.2024, kam es gegen 21:15 Uhr in 29462 Wustrow zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 38-jährigen und einem 25-jährigen Mann. Im Rahmen von verbalen Streitigkeiten attackierten die beiden männlichen Personen sich gegenseitig mit jeweils einem Faustschlag und gingen anschließend zu Boden. Beide Personen zogen sich Verletzungen jeweils an der Unterlippe, der Stirn und der Nase zu. Die beiden Männer erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell