Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Feierliche Übergabe der Dienstgeschäfte der Dienststellenleitung der Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Am 22. März 2024 fand im Festsaal der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt die feierliche Übergabe der Dienstgeschäfte der Dienststellenleitung der Bundespolizeiinspektion Magdeburg statt: Polizeidirektor Dr. Schmelzer übergab seine Amtsgeschäfte an die Polizeidirektorin Gründler. Hierzu lud der Präsident der Bundespolizeidirektion Pirna, André Hesse, eine Vielzahl an Gästen und Sicherheitspartnern der Bundespolizei ein. Über sechs Jahre war Polizeidirektor Dr. Schmelzer Leiter der größten Flächeninspektion der Bundespolizei in Deutschland. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg ist mit ihren Revieren in Halle, Magdeburg, Dessau, Stendal und Halberstadt im ganzen Bundesland Sachsen-Anhalt zuständig und hier speziell für den Bereich der Bahn verantwortlich. Dr. Schmelzer wechselte bereits im vergangenen Jahr zum Bundespolizeipräsidium nach Potsdam. Die neue Leiterin der Bundespolizeiinspektion Magdeburg war zuletzt als Leiterin des Polizeireviers Börde der Polizeiinspektion Magdeburg tätig.

