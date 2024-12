Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diebstahl von Goldschmuck aus Wohnung ++ Parzelle auf Kleingarten aufgehebelt ++ Unfall auf Bundesstraße 248 - 52-Jähriger leichtverletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/Kopernikusstraße - Diebstahl aus Wohnung

Unbekannte gelangten in den Nachmittagsstunden des 04.12.2024 durch eine unverschlossene Terrassentür in eine Wohnung in der Kopernikusstraße. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut erfolglos. Im Anschluss begaben sich die Unbekannten über den Hausflur in die Wohnung im ersten Obergeschoss unter Nutzung eines von außen steckenden Schlüssels. Hier erlangten sie diversen Goldschmuck. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Oedeme - Diebstahl aus Drogerie

Am 04.12.24 kam es im Häcklinger Weg gegen 16:30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt. Ein 48-Jähriger konnte durch einen Mitarbeiter beobachtet werden, wie er versuchte, diverse Make-up Artikel und Warenartikel für Babys zu stehlen. Das Diebesgut wies insgesamt einen Wert von über 300 Euro auf. Dem 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg/Hamburger Straße - Beim Aussteigen aus Bus von Fahrradfahrer übersehen

Gegen 12:30 Uhr des 04.12.24 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 26-Jährigen und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Die 26-Jährige beabsichtigte an einer Haltestelle in der Hamburgerstraße aus dem Linienbus auszusteigen, wobei sie von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer erfasst wurde und stürzte. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Bardowick fort. Die 26-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Sülzwiesen - Scheiben von zwei PKW eingeschlagen

Unbekannte schlugen in der Nacht zum Donnerstag, den 05.12.2024 von gleich zwei Fahrzeugen die Seitenscheiben ein. Beide Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz an den Sülzwiesen abgestellt. In einem Fall wurde aus einem VW Polo ein im Handschuhfach befindliches Parfüm entwendet. Bei dem zweiten Fahrzeug, einem VW Golf, erlangten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Kaltenmoor - 18-Jähriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Einfluss von THC kontrolliert

Am Morgen des 05.12.2024 wurde in der Theodor-Heuss-Straße ein 18-jähriger Fahrer eines VW Golfs kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem schlug ein Drogenschnelltest positiv auf THC an. Eine Blutentnahme ist durchgeführt worden. Gegen den 18-Jährigen sind nun entsprechende Verfahren eingeleitet worden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Schiebetür gewaltsam aufgedrückt

Die elektrische Schiebetür eines leerstehenden ehemaligen Supermarktes im Develangring wurde am 04.12.2024 gegen 17:00 Uhr gewaltsam aufgedrückt. Anschließend wurde das Objekt betreten und ohne Diebesgut wieder verlassen. Der Schaden an der Schiebetür liegt bei knapp 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Unfall auf Bundesstraße 248 - 52-Jähriger leichtverletzt

Am Mittwoch, den 04.12.2024, kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 248 zwischen den Ortschaften Saaße und Lübbow. Dabei kam ein 52 Jahre alter Mann mit seinem PKW-Peugeot aus bislang unbekannter Ursache in nördlicher Fahrtrichtung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Mann wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von wenigen tausend Euro.

Uelzen

Uelzen - Parzelle auf Kleingarten aufgehebelt - kein Diebesgut

Im Zeitraum vom 03.12.2024 bis zum Morgen des 04.12.2024 hebelten Unbekannte die Tür eines Abstellraumes sowie eine Eingangstür einer Parzelle auf einem Kleingartengrundstück in der Birkenallee auf. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entfernten sich ohne Diebesgut. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Alkoholisiert auf E-Scooter - fast drei Promille

2,89 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtestes bei einem 44 Jahre alten E-Scooter Fahrer am 04.12.2024 gegen 15:00 Uhr. Die Polizei kontrollierte den Mann auf einem Gehweg zwischen Wichmannsburg und Bienenbüttel. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Uelzen - Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Ein 18-Jähriger wurde am 05.12.2024 gegen 02:45 Uhr als Fahrer eines abgemeldeten VW-Polo in der Bahnhofstraße kontrolliert werden. Dabei stellte die Polizei fest, dass der Mann zusätzlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Uelzen - Unfall beim Rückwärtsfahren auf Parkplatz

Am 02.12.2024 gegen 20:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Schnell-Restaurants in der Nordallee ein abgestellter VW Golf durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle, ist das Fahrzeug rückwärts gefahren und anschließend mit dem grauen Golf kollidiert. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell