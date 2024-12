Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ 12. Benefiz-Adventskonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen mit rund 500 Zuhörerinnen und Zuhörern ++ Über 3500 Euro Spendengelder für den Kriminalpräventionsrat der Stadt Lüneburg ++

Lüneburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 04.12.2024, kamen insgesamt rund 500 Zuhörerinnen und Zuhörer in der St. Johanniskirche zusammen und lauschten einem abwechslungsreichen und weihnachtlichen Programm des Polizeiorchesters Niedersachsen. Der neue Dirigent Martin Spehr hatte mit nur vier Wochen Vorbereitungszeit auf das Konzert außerordentliches geleistet und gemeinsam mit dem Orchester einen Abend auf höchstem musikalischen Niveau präsentiert. Hierfür gab es teilweise sogar "Standing Ovation" des begeisterten Publikums. In den Eröffnungsworten betonten Polizeidirektor Dieter Klingforth und Landrat Jens Böther die Relevanz von Präventionsarbeit in unserer Gesellschaft. Bei dem gestrigen Konzert auf Spendenbasis kamen über 3500 Euro für die wichtige Arbeit des Kriminalpräventionsrates (KPR) zusammen. Im KPR werden neben grundsätzlichen Projekten zur Prävention auch Projekte für Kinder in Schulen und Kindergärten angeboten.

Es ist bereits das nächste Benefiz-Adventskonzert terminiert. Dieses findet am 03. Dezember 2025 um 19:00 Uhr in der St. Johanniskirche statt.

Die Polizeiinspektion Lüneburg / Lüchow-Dannenberg/Uelzen wünscht in diesem Zusammenhang eine besinnliche und friedliche Advents- und Weihnachtszeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell