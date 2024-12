Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Untersuchungshaftbefehl gegen 30-Jährigen nach Einbruch ++ Täter verletzte Bewohner mit Messer ++ Weitere Ermittlungen wegen Diebstahl aus Fahrzeugen ++

Lüneburg (ots)

Nachdem ein 30 Jahre alter Mann in der Nacht zum 26.11.2024 in ein Wohnhaus "In den Stuken" eindrang und dort einen Bewohner mit einem Messer verletzte, wurde er durch die Polizei vorläufig festgenommen (siehe hierzu Pressemitteilung vom 26.11.2024). Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde er vorerst aus den strafprozessualen Maßnahmen entlassen, weil die Voraussetzungen eines Haftbefehls nicht vorlagen. Durch umfangreiche weitere Ermittlungen des zentralen Kriminaldienstes der Lüneburger Polizei konnte im Nachgang auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Lüneburg ein Untersuchungshaftbefehl erlassen werden. Dieser wurde am 04.12.2024 vollstreckt. Der 30-Jährige ist bereits vor dem genannten Sachverhalt mehrfach in polizeiliche Erscheinung getreten. Derzeit ermittelt die Polizei unter anderem wegen mehr als einem Dutzend Eigentumsdelikte gegen den Mann, welcher zumeist Wertgegenstände aus Fahrzeugen entwendete.

