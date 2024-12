Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrssicherheitstag der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen ++ In Bürogebäude und Restaurant eingestiegen ++ Unfall auf Friedrich-Ebert-Brücke ++ Einbruch in Praxis ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - In Bürogebäude und Restaurant eingestiegen - Versuchter Einbruch in Oedeme

Unbekannte gelangten am 05.12.2024 gegen 22:00 Uhr in ein Bürogebäude in der Bardowicker Straße. Hierfür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt über ein am Innenhof gelegenes Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Weiter kam es in der Zeit zwischen dem 04.12.2024, in den Abendstunden, und dem 05.12.24 zu einem Einbruch in ein Restaurant "Am Domänenhof". Auch hier gelangten die Unbekannten über ein Fenster im rückwärtigen Bereich ins Objekt und durchsuchten dieses. Nach ersten Erkenntnissen sind Zigaretten sowie Bargeld entwendet worden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Bei einem versuchten Einbruch blieb es in der Straße "Großer Garten". Dabei versuchten die Unbekannten vergeblich durch eine Terrassentür ins Objekt zu gelangen, beschädigten dabei jedoch lediglich die äußere Verglasung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Sülzwiesen - weitere Diebstähle aus Pkw

Zu weiteren Diebstählen aus Pkw kam es zwischen dem 04.12 und 05.12 auf dem Parkplatz an den Sülwiesen (siehe Pressemitteilung vom 05.12.24). Unbekannte schlugen die Seitenscheiben weiterer vier Fahrzeuge ein und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand im Lüner Weg - Ermittlungen laufen

Am gestrigen Donnerstag, den 05.12.2024 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei im Lüner Weg. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte stand eine Küche im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine Schadensausweitung verhindern. Sieben Personen wurden aufgrund der Rauchentwicklung vorsorglich medizinisch untersucht. Die weiteren Räumlichkeiten der Wohnung sind aufgrund der starken Verrußung derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 100000 Euro.

Lüneburg - Verkehrssicherheitstag der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Am gestrigen Donnerstag, den 05.12.24 fand der Verkehrssicherheitstag der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen statt. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag dabei insbesondere auf Geschwindigkeit, Bauartveränderungen an Fahrzeugen und der Fahrtüchtigkeit. Neben stationären Kontrollstellen auf der Kreisstraße 8 bei Krummasel sowie weiteren auf den Bundesstraßen 4, 71, 216 und 191 gab es vereinzelte Kontrollen in den Stadtgebieten der Landkreise Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen. Insgesamt wurden rund 150 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Darunter kam es unter Anderem zu 64 Geschwindigkeitsüberschreitungen, drei Blutentnahmen in Folge von Beeinflussungen durch Betäubungsmittel oder Alkoholkonsum und zu zwei Verfahren wegen des Führens von Fahrzeugen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt ist insgesamt fünfmal untersagt worden.

Rullstorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet

Zwischen dem 04.12 und 05.12.24 kam es in Rullstorf im Dahlwegsfeld zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Unbekannten gelangten über ein Fenster im rückwärtigen Bereich ins Gebäude und entwendeten hier Schmuck sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Stiepelse (Amt Neuhaus) - Motorräder aus Garage entwendet

Zwei Motorräder im Wert von mehreren hundert Euro wurden im Zeitraum vom 01.12.2024 bis zum 03.12.2024 aus einer Garage in der Elbstraße entwendet. Unbekannte hebelten dabei die Eingangstür der Garage auf und verschwanden mit den beiden Fahrzeugen. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüneburg - Unfall auf Friedrich-Ebert-Brücke - Seniorin schwerverletzt

Eine Seniorin befuhr am 05.12.2024 gegen 16:45 Uhr mit einem Hyundai i20 die Friedrich-Ebert-Brücke. Dabei entschied sie sich von der Linksabbiegerspur Richtung Ilmenaugarten geradeaus zu fahren in Fahrtrichtung Kaltenmoor. Während des Spurwechsels überfuhr sie eine Verkehrsinsel, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einer Leitplanke. Die Fahrerin wurde schwerverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Eine weitere Seniorin im PKW wurde leichtverletzt. Der Schaden liegt bei 1500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Klein Gusborn - Hohe Geschwindigkeitsverstöße im Rahmen der Großkontrolle

Im Rahmen der Großkontrolle anlässlich des Verkehrssicherheitstages am 05.12.2024 (siehe Pressemitteilung unter Lüneburg), wurde auch zwischen Klein Gusborn und Zadrau auf der Verbindungsstraße sowie innerorts in Klein Gusborn eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei jeweils erlaubten 50 km/h wurden insgesamt 14 Verstöße festgestellt. Bei zwei dieser Verstöße droht nun ein Fahrverbot. Der gemessene Wert lag bei den beiden Personen bei über 100 km/h.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Praxis

Die Nebentür einer Praxis in der Oldenstädter Straße wurde in der Nacht zum 06.12.2024 von derzeit Unbekannten aufgebrochen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten betreten und sämtliche Schränke durchwühlt. Die Ermittlungen zum Diebesgut laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Rangelei zwischen Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Rangelei an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße am 05.12.2024 gegen 16:30 Uhr sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Jugendliche gerieten in einen Streit, woraufhin einer der beiden zuschlug. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Jugendlichen sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Zwei Einbrüche in selbiger Straße - Ermittlungen zum Diebesgut laufen

Im Zeitraum vom 04.12.2024 bis zum 05.12.2024 kam es in der Gertrud-Noch-Straße zu zwei Einbrüchen. Unbekannte gelangten dabei mit einer Leiter auf den Balkon eines Einfamilienhauses und hebelten die dortige Tür auf. Nachdem auch im Objekt Türen aufgehebelt wurden, entfernten sich die Täter mit derzeit unbekanntem Diebesgut. In unmittelbarer Nachbarschaft kam es ebenfalls zu einem Einbruch. Dort wurde ein Fenster aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Diebesgut ist bisher nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

