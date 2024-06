POL-FR: Efringen-Kirchen: In Mappach Mobiltelefon aus Kleintransporter entwendet

Freiburg (ots) - Am Freitag, 14.06.2024, gegen 19.15 Uhr, wurde die Feuerwehr nach Haltingen in die Hohe Straße gerufen. Dort würde es in einer Wohnung brennen. Über ein gekipptes Fenster gelangte die Feuerwehr in die Wohnung. In der Küche konnte ein angebranntes Essen auf der eingeschalteten Herdplatte festgestellt werden. Die Wohnung musste nur belüftet werden. ...

