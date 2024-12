Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Portemonnaie aus Handtasche auf dem Weihnachtsmarkt entwendet ++ Teleskopschlagstock im Auto mitgeführt ++ Diebstahl auf Firmengelände - Fluchtfahrzeug kontrolliert - Diebesgut sichergestellt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/Marktplatz - Portemonnaie aus Handtasche auf dem Weihnachtsmarkt entwendet

Bereits am Samstagabend, den 07.12.2024, kam es gegen Abend um 18:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Portemonnaies auf dem Weihnachtsmarkt Am Marktplatz. Eine Weihnachtsmarktbesucherin kaufte zuvor Glühwein und steckte anschließend ihr Portemonnaie zurück in ihre Handtasche, welche sie nicht verschloss. Am Tisch bemerkte sie dann das Fehlen ihres Portemonnaies, in welchem sich zusätzlich ihr Mobiltelefon befunden hatte. Das Diebesgut beläuft sich auf über 200 Euro.

Die Polizei weist in diesen Zusammenhang nochmals auf Taschendiebe im Gedränge auf Weihnachtsmärkten hin. So können Sie sich schützen:

-Tragen Sie Ihre Wertsachen am Körper ... am besten in ge- bzw. verschlossenen Innentaschen.

-Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab.

-Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen.

-Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

-Bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

-Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe.

Lüneburg/Bahnhof - Handy aus Schnellrestaurant entwendet

Ein Mobiltelefon ist am 08.12.24 in den Vormittagsstunden aus einem Schnellrestaurant im Bahnhof gestohlen worden. Ein 53 Jahre alter Mitarbeiter hatte die Räumlichkeiten des Restaurants kurzzeitig verlassen, um einer Kollegin behilflich zu sein. Unbekannte nutzten die Chance und entwendeten das in einem Nebenraum der Restaurantfläche befindliche Mobiltelefon des 53-Jährigen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Am Sande - Portemonnaie aus Rollator entwendet

In einem Bekleidungsgeschäft Am Sande kam es am Samstag, den 07.12.24 in den Nachmittagsstunden zu einem Diebstahl eines Portemonnaies. Unbekannte entwendeten dieses in einem unbeobachteten Moment aus dem Rollator einer Senioren. Neben Bargeld hatten sich Ausweispapiere und die Versichertenkarte in dem Portemonnaie befunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Ostpreußenring - Brandmeldealarm ausgelöst - Fehlalarm

In einer Wohnung im Ostenpreußenring löste am 08.12.2024 gegen 18:00 Uhr ein Brandmeldearm aus. Nachbarn verständigten daraufhin die Feuerwehr, welche nach einer Türöffnung keinen möglichen Auslöser lokalisieren konnten. Die Bewohner der Wohnung kamen im Verlauf des Einsatzes nach Hause und erhielten direkt ihre neuen Haustürschlüssel.

Lüneburg/Bardowicker Straße - Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern - Beide leicht verletzt

Am Morgen gegen 08:30 Uhr des 09.12.24 kam es in der Bardowicker Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 26 Jahre alten Fahrradfahrerin und eines 17-jährigen Fahrradfahrers. Die 26-Jährige befuhr die Bardowicker Straße in Richtung Marktplatz und beabsichtigte links in die Lüner Straße einzubiegen, welches sie durch das Ausstrecken ihres linken Armes ankündigte. Der hinter ihr befindliche 17-Jährige erkannte dieses vermutlich zu spät und fuhr ihr hinten auf, in Folge dessen beide Beteiligten stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Die beiden Fahrräder wurden ebenfalls leicht beschädigt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebstahl auf Firmengelände - Fluchtfahrzeug kontrolliert - Diebesgut sichergestellt

Am Morgen des 08.12.2024 gegen 09:00 Uhr betraten zwei zunächst unbekannte Männer ein Firmengelände in der Gartower Straße. Dort entwendeten sie eine Feuerschale sowie Altmetalle im Wert von wenigen hundert Euro. Diese räumten sie in einen Kleintransporter und entfernten sich. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung seitens der Polizei konnte das Fahrzeug in der Nähe des Tatortes angetroffen und kontrolliert werden. Im Fahrzeug konnte das Diebesgut aufgefunden werden, welches anschließend sichergestellt wurde. Der von dem 25 Jahre alten Fahrzeugführer ausgehändigte Führerschein, wies Auffälligkeiten auf. Er wurde mit dem Verdacht auf eine Urkundenfälschung sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde der 25-Jährige und sein 50 Jahre alter Beifahrer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen

Bad Bevensen - Teleskopschlagstock im Auto mitgeführt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 08.12.2024 gegen 12:30 Uhr in der Klein Bünstorfer Straße hielt die Polizei einen PKW-VW an. Bei der Ansprache des 30 Jahre alten Fahrzeugführers wurde in der Fahrertür ein zugriffsbereiter Teleskopschlagstock festgestellt. Er wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Uelzen - Ladendieb gestoppt - Hausverbot erhalten

Ein 49-Jähriger betrat am 09.12.2024 gegen 09:30 Uhr eine Supermarkt-Filiale in der Veerßer Straße. Dort wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet als er Alkohol und Süßigkeiten entwendete. Die Polizei konnte den Mann antreffen und kontrollieren. Er führte diverse Ware mit, für welche er keine Kaufbelege vorweisen konnte. Ein Hausverbot wurde ausgesprochen und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Bad Bevensen - Einbruch in Fabrikgebäude - Ermittlungen zum Diebesgut laufen

Am vergangenen Wochenende im Zeitraum vom 06.12.2024 bis zum 09.12.2024 zerstörten derzeit Unbekannte die Fensterscheibe eines Rolltores bei einem Fabrikgebäude in dem Eppenser Weg. Daraufhin betraten sie die Räumlichkeiten. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen hierzu laufen. Der Sachschaden liegt bei wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell