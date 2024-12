LPI-EF: Diebstahl aus Transporter

Erfurt (ots) - Bei insgesamt vier Kellereinbrüchen in Erfurt wurden in den vergangenen Tagen zwei Fahrräder und ein E-Scooter gestohlen. Im Tatzeitraum vom 29.11.2024 bis 02.12.2024 brachen Unbekannte in zwei Mehrfamilienhäuser in der Magdeburger Allee und der Fritz-Büchner-Straße ein. Aus den Kellerboxen stahlen sie einen E-Scooter im Wert von etwa 500 Euro sowie zwei Fahrräder im Wert von circa 950 Euro. In allen ...

