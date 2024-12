LPI-EF: Einbruch in Kindertagesstätte

Erfurt (ots) - Betrüger brachten am Freitag eine Erfurter Seniorin um ihr Erspartes. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr riefen sie bei der Dame an und gaukelten ihr mit der "Schockanruf-Masche" vor, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursachte hätte und sie nur durch Zahlung einer hohen Geldsumme einer Haftstrafe entgehen könne. In Sorge um ihre Enkelin übergab die Seniorin knapp 30.000 Euro an ...

