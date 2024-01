Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Zwei Männer wegen Verdachts des Raubes in Untersuchungshaft /

Ulm (ots)

Am frühen Dienstagmorgen nahm die Polizei drei Verdächtige nach einem Raub in Kuchen fest.

Gegen 3.15 Uhr teilte ein Anrufer der Polizei mit, er sei von mehreren Personen in seiner Wohnung in der Bahnhofstraße überfallen worden. Die Täter forderten wohl Geld. Da der 36-Jährige kein Geld hatte, raubten sie zwei Handys und flüchteten. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach den zu Fuß geflüchteten Tätern. Den Beamten gelang es zwei Verdächtige im Alter von 28 und 38 Jahren vorläufig festzunehmen. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler bei beiden Verdächtigen jeweils ein Handy des Geschädigten. Zudem hatte der 38-Jährige eine geringe Menge Kokain bei sich. Die Beamten beschlagnahmten das mutmaßliche Diebesgut und die Drogen. Einen weiteren Tatverdächtigen, ein 40-jähriger mit deutscher Staatsbürgerschaft, nahmen die Polizei noch in der Wohnung des Geschädigten fest. Ermittlungen ergaben, dass der 40-Jährige per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Deshalb wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden die zwei tatverdächtigen Männer am Dienstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Geislingen vorgeführt. Die erließ gegen den 28-jährigen Deutschen und 38-jährigen Mazedonier Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes. Die Ermittlungen der Staatanwaltschaft Ulm und des Kriminalkommissariats Göppingen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

