Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Fahrräder und ein E-Scooter aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Bei insgesamt vier Kellereinbrüchen in Erfurt wurden in den vergangenen Tagen zwei Fahrräder und ein E-Scooter gestohlen. Im Tatzeitraum vom 29.11.2024 bis 02.12.2024 brachen Unbekannte in zwei Mehrfamilienhäuser in der Magdeburger Allee und der Fritz-Büchner-Straße ein. Aus den Kellerboxen stahlen sie einen E-Scooter im Wert von etwa 500 Euro sowie zwei Fahrräder im Wert von circa 950 Euro. In allen genannten Fällen sicherte die Polizei Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

