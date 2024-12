POL-PDNR: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Zeugen gesucht

Bad Hönningen (ots) - Am Montagmorgen ereignete sich um 07:10 Uhr auf der Bundesstraße 42 zwischen Leubsdorf und Bad Hönningen eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem weißfarbenen LKW die Bundesstraße in Richtung Bad Hönningen. Hierbei verstieß der Fahrer gegen das Rechtsfahrverbot. Es kam zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden LKW. Am LKW des Geschädigten entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte ...

