POL-Pforzheim: (Enkreis) Knittlingen - Vorfahrt missachtet: Fahrradfahrer verletzt

Enzkreis (ots)

Ein 55-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall schwerverletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Fahrradfahrer gegen 16:15 Uhr auf einem Waldweg im Bereich der Grillhütte "Steig" in Richtung "Oberer Steinweg" in Knittlingen. An einer Waldwegskreuzung missachtete der Fahrradfahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeuges und kollidierte mit diesem. Der 55- Jährige verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 3000,00EUR und am Fahrrad von rund 500,00EUR.

