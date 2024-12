Daaden (ots) - In Daaden, in der Freiergrundstraße touchierte am Montag, den 02.12.2024, gegen 15:30 Uhr ein LKW ein Geländer im Kurvenbereich und riss dieses mit sich. Der LKW setzte seine Fahrt anschließend weiter fort. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Rückfragen bitte an: Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ Polizeiinspektion Betzdorf Peter Schade, PHK ...

