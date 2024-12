POL-PDNR: Unfallflucht - LKW beschädigt Geländer

Kirchen (ots) - Am Wochenende, Samstag, den 30.11.2024 bis Montag, den 02.12.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 20 Kompletträder (Reifen mit Felgen) von einem Grundstück in Kirchen Euteneuen. Die Räder waren auf dem Anwesen an verschiedenen Orten gelagert. Aufgrund der Menge an Diebesgut dürfte davon auszugehen sein, dass die Täter einen Transporter oder Anhänger mitführten. Die Polizei Betzdorf bittet ...

mehr