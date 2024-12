POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hönningen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen meldete sich eine Frau bei der Polizeiinspektion Linz, die in der vergangenen Nacht in Bad Hönningen ihr IPhone verloren hatte. Die in Nordrhein - Westfalen wohnhafte Frau hatte in der Nacht trotz intensiver Absuche ihr Handy nicht gefunden. Eine Ortung am Morgen ergab, dass ihr Handy im Schlossweg in Bad Hönningen lag. Aufgrund einer längeren Anfahrt der Verliererin suchten die Polizeibeamten die Örtlichkeit auf. Nachdem ...

