Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Erinnerung: Einladung an die Medien

Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Spezialeinheiten der Landespolizei Schleswig-Holstein

Kiel (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

die Geiselnahme der israelischen Mannschaft durch palästinensische Terroristen während der Olympischen Spiele in München markierte 1972 die Geburtsstunde polizeilicher Spezialeinheiten in der Bundesrepublik. 1974 wurde auch in Schleswig-Holstein die erste Spezialeinheit der Landespolizei gegründet. Ziel war die professionelle Bewältigung herausragender und besonders gefährlicher Einsatzlagen durch speziell trainierte Kräfte.

Ob Terror, Geiselnahmen, Entführungen oder Erpressungen: Seit einem halben Jahrhundert sind die Spezialeinheiten unverzichtbar für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Spezialeinheiten Mobiles Einsatzkommando (MEK) und Spezialeinsatzkommando (SEK) lädt das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein zu einem Festakt am

Donnerstag, 14. November 2024, 14 Uhr

in die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung, Großes Auditorium, Rehmkamp 10, 24161 Altenholz, ein.

Es sprechen Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack, der stellvertretende LKA-Direktor Rolfpeter Ott und der Leiter der Spezialeinheiten, Torsten Schramm.

Bitte melden Sie sich mit Namen und Medium bis zum 13. November 2024, 12 Uhr, an unter: presse.kiel.lka@polizei.landsh.de

Ein Zugang zur Veranstaltung erfolgt nur mit Akkreditierung!

Ein wichtiger Hinweis:

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Fotografieren und Filmen während des Festakts nicht erlaubt ist.

Im Anschluss an die Veranstaltung stehen Ihnen ausgewählte Gesprächspartner für O-Töne zur Verfügung. Ferner übersenden wir Ihnen auf Wunsch gerne aktuelles Fotomaterial zum SEK und MEK.

Wir bitten außerdem zu beachten, dass die Parkplätze vor Ort begrenzt sind.

