POL-PDMZ: Mainz - Mainz-Innenstadt - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter in der Mainzer Innenstadt mehrere Fenster der Glasfassade eines Betriebsgebäudes und eine Bushaltestellenanzeige mittels roter Sprühfarbe. Die Beschädigungen wurden in den frühen Morgenstunden festgestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

