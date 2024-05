POL-PDMZ: Mainz - Pressemeldungen der Polizeiinspektionen innerhalb der Stadt Mainz auf eigenem Account

Mainz (ots) - In den Morgenstunden des 20.05.2024 wurde gegen 02:50 Uhr ein Anwohner in der Berliner Straße in Mainz durch ein lautes Geräusch geweckt. Kurz darauf stellte dieser drei Personen an einem Zigarettenautomaten fest, welche auf diesen gewaltsam einwirkten. Nachdem von den Personen wahrgenommen wurde, dass die Polizei alarmiert worden sei, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Die Polizeibeamten konnten ...

