POL-PDMZ: Fronleichnamsprozessionen

Am Donnerstag, den 30.05.2024, zwischen 10 und12 Uhr, werden durch die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 1 insgesamt drei Fronleichnamsprozessionen begleitet. Diese finden in den Ortsteilen Mainz-Laubenheim und Mainz-Weisenau, sowie in der Altstadt statt. Im Anschluss an die Prozession in der Altstadt versammeln sich die Gläubigen auf dem Markt zum Fronleichnamsfest. Alle Prozessionen und das Fest verlaufen ohne besondere Vorkommnisse und friedlich. Insgesamt nehmen ca. 1200 Personen an den Veranstaltungen teil.

