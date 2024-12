Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Ramstadt: Einbrecher bedienen sich in Neubau

Polizei sucht Zeugen

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots)

Ins Visier von bislang unbekannten Tätern gerieten zwischen Montagabend (16.12.) und Dienstagmorgen (17.12.) mehrere Neubauten in der Ober-Ramstädter-Straße. Die Kriminellen hebelten an den Doppelhaushälften ein Fenster auf, um so ins Innere zu gelangen. Dort entwendeten sie unter anderem einen Kondenstrockner und mehrere Baumaschinen. Im Zeitraum zwischen 16.30 und 7.45 Uhr entwendeten die Täter zudem eine Rüttelplatte, welche auf der Ladefläche eines Autos gestanden hatte.

Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt, unter der Telefonnummer 06154/6330-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell