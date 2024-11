Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Politisch motivierte Sachbeschädigung in der Innenstadt

Hildburghausen (ots)

Wegen politisch motivierter Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Kriminalpolizeiinspektion Suhl. Sonntagmorgen waren im Stadtgebiet von Hildburghausen eine Vielzahl an Aufklebern, die der rechten Szene zuzuordnen sind, festgestellt worden. Unbekannte haben in der Zeit von Samstagabend bis zur Feststellung neben dem Parteibüro "Die Linke" auch mehrere Gebäude von Gewerbetreibenden in Hildburghausen, das Gymnasium und sogar das Rathaus und eine Gedenktafel, die an der Fassade angebracht ist, mit ebendiesen Aufklebern beklebt. Außerdem beschädigten die Täter einen am Samstag an der Gedenktafel abgelegten Kranz. Die Polizei sicherte Aufkleber und Spuren und sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0290692/2024.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell