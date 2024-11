Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf frischer Tat ertappt

Hildburghausen (ots)

Auf frischer Tat ertappte Sonntagnachmittag ein 39-Jähriger einen 22 Jahre alten Autoaufbrecher. Zuvor war dieser über den Zaun eines Grundstückes in der Straße "Marderwiesen" in Hildburghausen geklettert und versuchte bei mehreren Autos die Türen zu öffnen. Bei einem Skoda schaffte er es. Der Besitzer kam jedoch just in diesem Moment hinzu und konnte den Täter sein persönliches Hab und Gut wieder abnehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Beim Eintreffen der Beamten, war der stark alkoholisierte Mann nicht mehr ansprechbar und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,35 Promille. Im Rucksack des 22-Jährigen fanden die Polizisten Waren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Diebstahlshandlungen stammen. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

