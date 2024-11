POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Verbotswidrig gewendet: zwei Verletzte

Horb am Neckar (ots) - Gleich zwei Zigarettenautomaten waren von Unbekannten in der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch in Horb und im Stadtteil Nordstetten ins Visier genommen worden. Die Täter flexten zwei Automaten in der Matthäus-Ginter-Straße sowie in der Straße im Südring auf und entwendeten daraus Zigaretten und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. ...

mehr