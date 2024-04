Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: SHA: Einbruchsschutz und Sicherheit im Eigenheim; Informationsveranstaltungen im Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

SHA: Sicherheit im Eigenheim; Informationsveranstaltungen im Landkreis Schwäbisch Hall

Der Wohnungseinbruch gehört zu den Straftaten, die besonders stark in die Intimsphäre der Betroffenen eingreifen. Dies hat zur Folge, dass das Sicherheitsgefühl der Bewohner in ihren eigenen vier Wänden oft erheblich beeinträchtigt wird. In extremen Fällen können Ängste und Schlafstörungen auftreten, bis hin zum Auszug aus den eigenen vier Wänden. Diese Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls bedeutet eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität.

Ermutigend ist jedoch, dass 40 Prozent der Einbrüche durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen vereitelt werden können. Um die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Schwäbisch Hall über effektive Einbruchsprävention zu informieren, werden in Kirchberg/Jagst und Kreßberg-Waldtann Informationsveranstaltungen angeboten. Diese werden in Zusammenarbeit mit dem Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchgeführt. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Schwäbisch Hall präsentiert in diesem Fahrzeug verschiedene Möglichkeiten für den Einbruchschutz. Hierzu zählen sowohl mechanische als auch elektronische Sicherungsmaßnahmen.

Termine der Informationsveranstaltungen: Kirchberg/Jagst: Montag, 29. April 2024, auf dem Parkplatz Kreuzstein beim Schulzentrum. Kreßberg-Waldtann: Montag, 6. Mai 2024, auf dem Parkplatz Ärztehaus beim Rathaus.

Die Veranstaltungen finden jeweils von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell