Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kalkar zu Gast im Wunderland

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kalkar (ots)

Am 25.10.2024 trafen sich im Wunderland Kalkar alle Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar zu einer Brandmeistersitzung. Teilgenommen haben auch Kameradinnen und Kameraden ab dem Dienstgrad des Brandmeisters, ein Vertreter der Stadt Kalkar sowie das Unfallaufnahmeteam der Polizei Kleve als besondere Gäste.

Hausherr Marten Foppen freute sich über den Besuch der Einsatzkräfte und begrüßte die Gäste mit einem Augenzwinkern - "normalerweise ist es bei Blaulicht hier nicht so ruhig." Foppen führt seit rund zwei Jahren zahlreiche Tagungen und Veranstaltungen im Wunderland durch.

Zu den Themen der jährlichen Veranstaltung gehörten Informationen zur Hydrantenpflege und die Vorstellung eines Logistikkonzepts zur Fahrzeugbeschaffung. Weiterhin ging es um Fort- und Weiterbildungen: Neben den regulären Übungsdiensten leisten die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Kalkar auch zahlreiche zusätzliche Stunden in speziellen Lehrgängen, um ihre Fähigkeiten stets aktuell zu halten. So wurden Truppführer, Atemschutzgeräteträger, Maschinisten, Sprechfunker sowie Einsatzkräfte für ABC-Einsätze und Drehleitermaschinisten qualifiziert, wie der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Kalkar, Erwin Grootens, berichtete.

Auch die Digitalisierung macht vor der Feuerwehr nicht halt: Im kommenden Jahr wird das "Feuernetz" der Kalkarer Feuerwehr mit kleinen Neuerungen aktualisiert. Zukünftig sollen alle Dienstabende und Termine digital verwaltet werden, um die Abläufe weiter zu optimieren.

Einen spannenden Einblick in die Arbeit des Unfallaufnahmeteams der Polizei Kleve gab deren Leiter Jochen Keßler. Das Team, mit Standort in Geldern, hatte im vergangenen Jahr rund 80 Einsätze. Die Unfallaufnahme gilt als hoheitliche Aufgabe, die in der Regel von der Polizei durchgeführt wird, um Tatorte abzusichern und zu dokumentieren. Mit hoher Qualität und einheitlichen Standards unterstützt das Unfallaufnahmeteam die Polizei - eine wertvolle Vorarbeit, die jedoch keinen Sachverständigen ersetzt. NRW verfügt über 17 solcher Teams, die bei schweren Unfällen, illegalen Straßenrennen mit Personenschäden oder besonders öffentlichen Fällen im Einsatz sind.

Die Zusammenarbeit zwischen Unfallaufnahmeteam und Feuerwehr ist entscheidend: Bei Verkehrsunfällen hat die Rettung und Bergung von Personen immer Vorrang, bevor das Unfallaufnahmeteam mit der Sicherung und Dokumentation beginnt. Nach dem Vortrag konnten sich alle Anwesenden das Equipment des Unfallaufnahmeteams, darunter einen Lichtmast, eine 3D-Kamera und eine Drohne, live anschauen. Nachdem alles bestaunt und wieder verstaut war, gab es einen kleinen Imbiss für alle.

Ein besonderer Moment folgte, als der Leiter der Feuerwehr Kalkar, Roland Matenaer, die Beförderungen verkündete: Alexander Weyers aus der Einheit Appeldorn, Stephan Angenendt aus der Einheit Hönnepel und Jacqueline de Greeff aus der Einheit Wissel. Jacqueline ist hierbei die erste Frau in der Feuerwehr Kalkar die diesen Dienstgrad erhält. Alle Kameradinnen und Kameraden konnten im Anschluss bei einem Getränk den Abend Revue passieren lassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell