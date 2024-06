Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kalkar (ots)

Am 19.06.2024 wurde um 23.50 Uhr die Löschgruppe Appeldorn zu einem Verkehrsunfall auf der Reeser Straße in Appeldorn alarmiert. Eine PKW Fahrerin war in einer Kurve vor einen Baum gefahren. Anwohner hatten den Aufprall gehört und die Feuerwehr alarmiert. Die Fahrerin lag beim Eintreffen bereits neben dem Auto. Bis zum eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Fahrerin professionell, durch Kameraden welche beruflich im Rettungsdienst arbeiten, erstversorgt. Der Brandschutz wurde sichergestellt und auslaufende Betriebstoffe aufgenommen. Anschließend wurde die Polizei bei der Unfallaufnahme unterstützt. Unter der Einsatzleitung von Roland Matenaer waren über 1,5 Stunden sieben Feuerwehrleute im Einsatz. Zur Unfallursache können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell