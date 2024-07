Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Verkehrsunfall

Kalkar (ots)

Um 9:57 Uhr am 15.07.2024 wurden der Löschzug Kalkar Mitte sowie die Löschgruppen Appeldorn, Hönnepel und Niedermörmter zu einem Verkehrsunfall auf der Obermörmterer Straße in Niedermörmter alarmiert. Ein PKW war frontal gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug geschleudert und der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Für die patientenorientierte Rettung wurde das Dach des Fahrzeugs entfernt. Der Patient wurde an den Rettungsdienst übergeben und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Da zu Beginn unklar war, ob sich noch weitere Personen im Fahrzeug befanden, wurde eine Drohne angefordert. Bis zu deren Eintreffen durchsuchte die Feuerwehr das umliegende Feld. Es wurden keine weiteren Personen im Fahrzeug gefunden. Neben der Sicherstellung des Brandschutzes wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Unter der Einsatzleitung von Roland Matenaer waren 25 Feuerwehrleute über 1,5 Stunden im Einsatz. Die Polizei wurde bei der Unfallaufnahme unterstützt. Zur Unfallursache oder zur Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden. Wie wir aus der Pressemitteilung der Polizei erfahren haben, ist der Fahrer des PKWs verstorben. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell