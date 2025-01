Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Streit auf Faschingsfeier, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Disput auf Faschingsveranstaltung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und dem Sicherheitsdienst kam es auf einer Faschingsveranstaltung in der Nacht auf Sonntag in Oberlauda. Gegen Mitternacht gerierten ein 54-Jähriger und der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in Streit, in dessen Verlauf es zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand durch den Sicherheitsdienst Pfefferspray eingesetzt, wodurch insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Tauberbischofsheim: Unter Alkoholeinfluss gefahren und Unfall verursacht

Mehrere Verkehrsunfälle verursachte eine 45-Jährige am Samstagabend im Bereich Tauberbischofsheim. Einem Zeugen fiel gegen 18 Uhr ein Skoda auf der Pestalozziallee auf, welcher Schlangenlinien fuhr, weshalb er die Polizei verständigte. Die Skoda-Fahrerin fuhr im weiteren Verlauf über Hochhausen nach Gamburg, wobei sie mehrere Verkerhsunfälle verursachte. Sie konnte schlussendlich in Gamburg durch die Polizei angehalten werden, wobei eine Alkoholbeeinflussung von 3,6 Promille festgestellt wurde. Die 45-Jährige musste die Beamten anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Der durch die Verkehrsunfälle verursachte Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Zu zwei Sachbeschädigungen an Autos kam es am verganenen Wochenende in Lauda-Königshofen. Am Sonntag erstatteten zwei Autobesitzer Anzeige beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, da sie Beschädigungen an ihren Wägen festgestellt hatten. Ein 61-Jähriger sowie ein 58-Jähriger hatten ihre Autos in der Heinrich-Mohr-Straße abgestellt und bemerkten beide am Sonntag, dass die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand massiv beschädigt waren. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen zu den Taten hat das Polizeirevier Tauberbischofsheim aufgenommen.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell