Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Zwei schwer Verletzte und Straßensperrung

Heilbronn (ots)

Am 26.01.2025, um 01.58 Uhr, verletzen sich 2 Fahrzeuglenker schwer nach Unfall im Einmündungsbereich auf der Neckartalstraße. Ein 27-jähriger VW-Fahrer befuhr nach ersten Erkenntnissen die Neckartalstraße in Fahrtrichtung Lauffen. Im Einmündungsbereich zur Neue Straße kam es zur Kollision mit dem Audi eines 22-Jährigen, welcher aus der Einmündung auf die Neckartalstraße abbog. Zum Unfallzeitpunkt befand sich die dortige Lichtzeichenanlage in Betrieb. Welcher Fahrer "Grün" hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nachdem der VW-Fahrer von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug geborgen war, entzündete sich das Fahrzeug und geriet in Vollbrand. Der VW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum verbracht. Mit dessen Ableben ist zu rechnen. Der Audi-Fahrer zog sich eine Armfraktur zu. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme, Bergung und Nassreinigung der Fahrbahn war die Neckartalstraße zwischen Einmündung Neue Straße und Brackenheimer Straße bis 07.30 Uhr voll gesperrt. Aktuell ist die Straße noch in Fahrtrichtung Untereisesheim wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Vor Ort war die Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen und 10 Mann, der Rettungsdienst mit 2 Rettungswagen und 1 Notarzt.

