Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Röbel (ots)

Am 23.09.2024 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und PKW, bei dem eine Person schwerverletzt wurde.

Der PKW befuhr die Dorfstraße in Alt Schwerin aus Richtung Malchow kommend in Fahrtrichtung Plau am See. Vor dem PKW fuhr ein Motorradfahrer in gleicher Richtung. Als der Motorradfahrer verkehrsbedingt stark abbremsen musste, bemerkte der Autofahrer dies zu spät und kollidierte frontal mit dem Heck des Vorrausfahrenden. Der 54-jährige Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. In dem Auto befanden sich der 72-jährige Fahrzeugführer und eine 50-jährige Beifahrerin, welche beide unverletzt blieben. Alle Beteiligten sind Deutsche. Die Freiwillige Feuerwehr befand sich ebenfalls im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell