Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Neustrelitz (ots)

Am Sonntag, den 22.September 2024 wurde der Neustrelitzer Polizei am Nachmittag ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet.

Im Zeitraum von Freitag, den 20.09.2024 bis Sonntag, den 22.09.2024 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus eines Ehepaares in der Emil-Kraepelin-Straße in Neustrelitz. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus über die Terrassentür. Im Inneren standen mehrere Schränke offen und wurden augenscheinlich durchwühlt. Die Täter erlangten Bargeld und Schmuck im Wert von 1.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernahm die Spurensicherung am Tatort. Die eingesetzten Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei Hinweisen oder Beobachtungen zum Einbruch in das Einfamilienhaus in Neustrelitz am vergangenen Wochenende melden Sie sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der 03981-2580 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

