Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 5. Juni 2024, zwischen 17.05 und 17.20 Uhr, wurde ein grauer VW Touran in der Straße Wallgärten beschädigt. Möglicherweise wurden die Beschädigungen durch eine oder einen Fahrradfahr/in verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 5. Juni 2024, gegen 7.05 Uhr, fuhr ein 76-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Tabbenstraße in Richtung Süden. An der Ecke Angelbecker Straße kam ihm eine unbekannte Person mit einem weißen Auto entgegen. Beim Umfahren der dortigen Verkehrsinsel kam die unbekannte Person nach Angaben des Löningers auf die Gegenfahrbahn, sodass dieser ausweichen musste und mit einem Poller kollidierte. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 4. Juni 2024, gegen 19.45 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer auf der B213 in Richtung Lingen und fuhr in den Gegenverkehr. Hier streifte er den Pkw einer 31-jährigen Autofahrerin aus Löningen. Es entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 35-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

