Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall fordert Leichtverletzte (17.10.2023)

Donaueschingen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Autofahrerin bei einem Unfall am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße. Eine 79-jährige Opel Corsa Fahrerin fuhr stadtauswärts und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden Audi A6 Avant eines 40-Jährigen zusammenstieß. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An den nicht mehr fahrbereiten beiden Autos entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der Unfallwagen.

