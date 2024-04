POL-GI: B276/B 455/B 275/Laubach: Stationäre und mobile Biker-Kontrollen

Gießen (ots) - Lich: Versuchter Einbruch in Friseurladen In Muschenheim versuchte ein Unbekannter, in einen Friseurladen einzubrechen. Der Einbruchversuch ereignete sich in der Zeit zwischen 17. und 24. April. Trotz mehrerer Hebelversuche hielt die Tür dem Versuch Stand, der Einbrecher floh unbemerkt vom Tatort in ...

mehr