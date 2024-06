Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Uslarer Straße, 05.06.2024, 08:30 Uhr Eine 80-jährige PKW-Fahrerin aus Bodenfelde befuhr die Uslarer Straße in Richtung Wiensen. In Höhe ProFagus kam ihr ein weißer PKW mit schwarzem Dach entgegen, der Verkehrsbedingt an der dort befindlichen Sperrbake nicht anhielt. Die Bodenfelderin und die nachfolgende 15-jährige Fahrerin eines Motorrollers mussten stark abbremsen wodurch die Rollerfahrerin und ihre Mitfahrerin zu Fall kamen. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-948520 oder an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060 zu wenden.

