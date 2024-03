Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240326-2: Unbekannte brachen in Haus ein und entwendeten Auto

Wesseling (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (26. März) in ein Haus in Wesseling eingebrochen sein und einen Opel Corsa entwendet haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen brachen der oder die Täter zwischen 0 Uhr und 1.35 Uhr über den Garten in das Haus im Bereich der Hubertusstraße ein. Zudem entwendeten die Einbrecher den schwarzen Corsa, der an dem Grundstück geparkt war. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren am Tatort und stellten dabei fest, dass die Unbekannten sämtliche Schränke und Räume durchwühlt hatten. Ob die Einbrecher weitere Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalbeamten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell