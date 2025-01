Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 25.01.2025 KORREKTUR Main-Tauber-Kreis/Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Lauda-Königshofen (ots)

Am Samstagmorgen, 25.01.2025, kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B290 im Bereich Lauda-Königshofen. Eine 19-jährige BMW-Fahrerin befuhr die B290 in Richtung Bad Mergentheim. In ihrem Fahrzeug befanden sich zwei Mitfahrer. An der Einmündung Lauda, Am Wörth, übersah die 58 Jahre alte VW Fahrerin den Vorfahrt-berechtigten BMW und fuhr auf die B290 ein, wo es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch den Unfall wurde die 58-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt. Die Insassen aus dem BMW wurden alle leichtverletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungs-weise auf ca. 20 000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell