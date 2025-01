POL-HN: Heilbronn: "Falsche Bankmitarbeiter" erbeuten Bargeld

Heilbronn (ots) - Mudau: Mehrerer Wahlplakate beschädigt Am Donnerstag wurden der Polizei mehrere beschädigte Wahlplakate in Mudau gemeldet. Unbekannte hatten in den zurückliegenden Tagen insgesamt sieben Plakate auf unterschiedliche Weise beschädigt und hierbei Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro verursacht. Ziel der oder des Täters war Wahlwerbung in der Raiffeisenstraße, der Hauptstraße und der Ringstraße ...

mehr