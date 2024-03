Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen/Freiburg-Haslach: Aufmerksame Ermittlungsarbeit führt zur Festnahme

Freiburg (ots)

Emmendingen/Freiburg-Haslach: Ein aufmerksamer Bürger ist am Freitag, 15.03.2024, auf ein Inserat auf einer Internetplattform gestoßen, welches einen auffällig günstigen Kaufpreis für ein E-Bike aufwies. Durch die Polizei konnte über die Plattform Kontakt zum Verkäufer aufgenommen werden. Da sich der Verdacht des unrechtmäßigen Verkaufs des E-Bikes erhärtete, wurde ein Scheinkauf initiiert. Im Keller eines Anwesens in Freiburg gaben sich die Beamten des Polizeireviers Freiburg-Süd dann zu erkennen und konnten den Sachverhalt aufklären. Der 45-jährige Beschuldigte erwarb am Morgen des 15.03.2024 das Fahrrad in einem Geschäft in Emmendingen unter falschem Namen und mit Kreditkartenzahlung. Bereits in der Vergangenheit war er damit aufgefallen, Lastschriften nach Käufen wieder zurückzuziehen und sich somit zu bereichern. Das E-Bike wurde vor Ort beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Emmendingen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell