Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zigarettenautomat aufgebrochen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde am Bahnhof in Eppingen-Richen ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der oder die Täter hebelten die Front des Automaten in der Hans-Wiessner-Straße mit einem unbekannten Werkzeug auf und entwendeten den gesamten Inhalt. Der entstandene Sachschaden und der Wert der gestohlenen Ware sind noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Einbruch bei Schlüsseldienst

Am Donnerstagabend, zwischen 23.15 Uhr und 23.18 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Geschäft in der Kaiserstraße in Heilbronn ein. Der Täter öffnete gewaltsam die Schiebetüren, durchsuchte den Laden und entwendete Bargeld in geringer Höhe. An den Türen entstand erheblicher Sachschaden. In der Nähe des Tatortes konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Möckmühl: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, zwischen 10.20 Uhr und 20.10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Möckmühl ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, drangen ins Haus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Obersulm: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße in Obersulm-Willsbach. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag aus einem angrenzenden Kosmetikstudio. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Obersulm unter der Telefonnummer 07130 400937-2 entgegen.

Flein: Sachbeschädigungen an Kindertagesstätte Zwischen Freitagabend und Montagmorgen kam es in der Martin-Maier-Straße in Flein zu einer Sachbeschädigung an einer Kindertagesstätte. Unbekannte beschmierten Fenster und Türen mit politischen Botschaften und verunreinigten die Eingangstür. Ein weiterer Vorfall ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, bei dem erneut politische Parolen an die Glastüren geschrieben wurden. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 entgegen.

