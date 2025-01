Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Wahlplakate beschädigt, Unfälle mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch auf Baustelle Zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, kam es auf einer Baustelle am Manfred-Weinmann-Ring in Heilbronn-Neckargartach zu einem Einbruch. Unbekannte drangen nach dem Überwinden des Bauzauns in einen Bauwagen ein, indem sie die Tür gewaltsam öffneten. Aus einem Baucontainer wurden anschließend Baumaschinen im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Böckingen unter 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Wahlplakat beschädigt - Jugendliche festgenommen Am frühen Dienstagmorgen, gegen 1 Uhr, riss ein 15-Jähriger in der Urbanstraße in Heilbronn ein Wahlplakat von einem Baum. Ein 16-Jähriger filmte die Tat. Beide konnten durch Polizeibeamte festgenommen werden. Sie wurden an ihre Eltern übergeben und haben nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung zu rechnen.

Erlenbach: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Am Mittwoch, um 17.20 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Erlenbach ein Unfall, bei dem ein 48-jähriger VW-Fahrer vermutlich kurze Zeit unaufmerksam war, in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Skoda zusammenstieß. Beide Fahrer, eine 19-jährige Frau und ein 48-jähriger Mann, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt.

Beilstein: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt Am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, wurde ein 56-jähriger Radfahrer bei Beilstein schwer verletzt, als eine 19-jährige Audi-Fahrerin beim Abbiegen von der Kreisstraße 2091 in die Landesstraße 1116 den Radfahrer übersah, der von Schmidhausen in Richtung Gronau unterwegs war. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der Fahrerin entstand geringer Sachschaden.

