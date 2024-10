Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Zusammenstoß zwischen Pedelec und Auto

Helm verhindert schlimmere Kopfverletzungen

Geldern (ots)

Am Freitag (25. Oktober 2024) gegen 11:10 Uhr kam es an der Kreuzung Kapellener Straße / Königsberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 69-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem 38-jährigen Autofahrer. Der 38-jährige Mann aus Geldern beabsichtigte vom Dreihöfeweg nach rechts auf die Kapellener Straße in Richtung Geldern zu fahren, als es zum Zusammenstoß mit der 69-jährigen Frau aus Geldern kam, die die Kapellener Straße aus Richtung Königsberger Straße in Richtung Dreihöfeweg überquerte. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Durch das Tragen eines Helms konnten jedoch schlimmere Kopfverletzungen verhindert werden. Der Helm, der nun einen Riss hat, wird die Pedelec-Fahrerin zwar erneuern müssen, aber ihren Kopf schütze der Helm.

Bereits in den letzten Wochen haben wir über zwei weitere Unfälle berichtete, bei denen ein Helm schlimmere Verletzungen verhindert hat. Siehe hierzu folgende Meldung: https://kleve.polizei.nrw/presse/kreis-kleve-sturzgeschehen-mit-dem-fahrrad(as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell