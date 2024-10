Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Mehrere Wohnungseinbruchdiebstähle: Kripo nimmt die Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Kreis Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (18. Oktober 2024), 17:30 Uhr und Sonntag (27. Oktober 2024), 15:10 Uhr kam es im Kreis Kleve zu mehreren Wohnungseinbruchdiebstählen welche der Polizei bekannt wurden. Im Weiteren finden Sie nähere Informationen zu den Taten.

Unbekannte Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe, Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Hochstraße in Kerken-Aldekerk. Die Täter drangen zwischen Freitag (18. Oktober 2024), 17:30 Uhr und Donnerstag (24. Oktober 2024), 20:00 Uhr in das Haus ein, entwendeten nach aktuellem Erkenntnisstand aber keine Wertgegenstände.

Auch an der Dorfstraße in Kerken-Aldekerk schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen auf diese Weise zwischen Donnerstag (24. Oktober 2024), 17:30 Uhr und Freitag (25. Oktober 2024), 14:00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Eine Angabe zu möglicherweise entwendeten Wertgegenständen kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

In Kleve-Materborn verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Grundstück eines Einfamilienhauses an der Straße Schlehhecke. Der oder die Täter hebelten am Freitag (25. Oktober 2024) zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr die Terassentür auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Mit welcher Tatbeute sich die Täter von der Örtlichkeit entfernten, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zwischen Freitag (25. Oktober 2024), 10:00 Uhr und Samstag (26. Oktober 2024), 08:15 Uhr kam es an der Andover Straße in Goch-Asperden zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich dabei Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten nachfolgend mehrere Räume der Wohnung. Auch hier kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage zu einer möglichen Tatbeute gemacht werden.

An der Jan-de-Beyer-Straße in Emmerich am Rhein-Klein-Netterden kam es im Zeitraum von Samstag (26. Oktober 2024), 21:30 Uhr und Sonntag (27. Oktober 2024), 07:30 Uhr zu einem Einbruch. Dabei hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und entwenden einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Das Fenster eines Einfamilienhauses am Sangerweg in Straelen beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von Samstag (26. Oktober 2024), 18:30 Uhr und Sonntag (27. Oktober 2027), 15:10 Uhr. Durch das beschädigte Fenster drangen der oder die Täter in die Räumlichkeiten vor und durchsuchten diese. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Kripo hat zu den zuvor beschriebenen Wohnungseinbruchdiebstählen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zu den Einbrüchen in Kerken sowie Straelen wenden sich Zeugen bitte unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. Hinweise zum Einbruch in Kleve-Materborn nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. Für Hinweis zum Einbruch in Emmerich wenden Sie sich an das KK Emmerich (02822 7830), während das KK Goch (02823 1080) die Ermittlungen zum Einbruch in Goch-Asperden aufgenommen hat.

