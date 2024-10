Kreispolizeibehörde Kleve

Uedem (ots)

Zwei unbekannte Täter brachen am Mittwoch (23. Oktober 2024) gegen 21:25 Uhr in eine Firma an der Molkereistraße in Höhe der Straße An der Delle ein. Die Täter schlugen ein Fenster mit einem Pflasterstein ein und gelangten so in das Innere des Firmenkomplexes. Sie durchsuchten das geräumige Gebäude nach Wertgegenständen und flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Derzeit wird geprüft, ob die Täter mit Beute geflüchtet sind. Bei der Tat wurden die Täter videographiert. Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - 30 - 50 Jahre - kurze, schwarze, lichte Haare - schwarzer, längerer Vollbart - Phänotyp: südeuropäisch - Bekleidung: Lederjacke schwarz, Jeanshose blau, Schuhe schwarz, ein weißer Gartenhandschuh an der linken Hand

Täter 2:

- Geschlecht: männlich - Alter: 20 - 35 Jahre - kein Bart, spitzes Kinn - Phänotyp: westeuropäisch - Bekleidung: Jacke schwarz, Hose blau, Schuhe grau, Basecap blau

Hinweise zu verdächtigen Personen werden von der Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)

