Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall

Auffahrunfall auf der B 9

Mutter mit zwei Kleinkindern im Krankenhaus

Weeze (ots)

Am Donnerstag (24. Oktober 2024) gegen 16:35 Uhr kam es auf der B 9 in Höhe der Schloßallee zu einem Auffahrunfall. Der 61-jährige Fahrer aus Almere (Niederlande) eines BMW IX3 musste verkehrsbedingt auf der B 9 halten, als er in Richtung Kevelaer unterwegs war. Die 30 Jahre alte Fahrerin aus Goch eines Ford KA bemerkte den stehenden BMW zu spät und fuhr ab. Sie und ihre beiden Kinder im Alter von 4 und 5 Jahren mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Niederländer blieb unverletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die B 9 war zur Unfallaufnahme teilweise bis 18:00 Uhr gesperrt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell