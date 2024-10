Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Drei Einbrüche im Kreisgebiet: Polizei nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Kreis Kleve (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (22. Oktober 2024), 23:00 Uhr und Donnerstag (24. Oktober 2024), 10:00 Uhr erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve, Kenntnis über drei Einbrüche im Kreisgebiet. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den Taten.

Im Zeitraum von Dienstag (22. Oktober 2024), 23:00 Uhr und Mittwoch (23. Oktober 2024), 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Chemnitzer Straße in Emmerich ein. Der oder die Täter entwenden eine Handtasche sowie eine Geldbörse, in welcher sich neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag auch mehrere Ausweisdokumente (u.a. Versicherungskarte) befunden hatten. Auch zwei Mobiltelefone der Marke Apple entwendeten die Täter, bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Auch in Rees-Haldern kam es zu einem Einbruch und das an der Örtlichkeit "Am Halderner Bach". Dort beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür eines Einfamilienhauses und drangen so in das Haus ein. Der oder die Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch (23. Oktober 2024), 21:40 Uhr und Donnerstag (24. Oktober 2024), 10:00 Uhr einen Tresor (Informationen zum Inhalt können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben werden) aus dem Einfamilienhaus und entfernten sich dann in unbekannte Richtung.

Zu den beiden beschriebenen Einbruchsdiebstählen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen.

In Kleve wurde der Polizei unterdessen ein Einbruch an der Flurstraße bekannt. Dort drangen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (23. Oktober 2024), 18:00 Uhr und Donnerstag (24. Oktober 2024), 07:40 Uhr in ein Bürogebäude ein. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Gebäude durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten eine Geldkassette, in welcher sich ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag befunden hatte.

Hinweise zum Einbruch in das Bürogebäude nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

