Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Radfahrerin schwer verletzt

Pkw entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

Kranenburg (ots)

Am Dienstag (22. Oktober 2024) kam es gegen 19:50 Uhr an der Klever Straße in Kranenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 64-jährige Frau aus Kranenburg befuhr die Klever Straße mit einem Damenfahrrad und beabsichtigte auf Höhe eines Zebrastreifens die Straßenseite zu wechseln. Als sich die Frau bereits auf dem Zebrastreifen befand, bemerkte Sie einen von rechts kommenden Pkw mit niederländischem Kennzeichen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer wich laut Angaben der Frau auf den Bürgersteig aus, wodurch ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Die 64-Jährige verlor dennoch die Kontrolle über Ihr Fahrrad und zog sich in Folge des Sturzgeschehens schwere Verletzungen zu. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich in Fahrtrichtung Kleve vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell